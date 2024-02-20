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        Haberler Gündem Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli 20 Şubat 2024 son depremler listesi ile az deprem mi oldu?

        Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! Güncel verilerle son depremler listesi

        Son depremler anbean kaydediliyor. 20 Şubat günü yine birçok deprem meydana geldi. Malatya ve İzmir, birçok depremle sallandı. Bununla beraber, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde başka bir deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 20 Şubat Salı son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 08:05 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:05
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        • 1

          Son depremler listesi 20 Şubat... Türkiye'de her an birçok deprem yaşanıyor. Bazıları küçük çapta olduğu için hissedilmese de anlık veriler olan her depremi yakalıyor. 20 Şubat günü Malatya ve İzmir birçok deprem yaşadı. Aynı şekilde Kahmaranmaraş da deprem yaşayan şehirler arasındaydı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 20 Şubat Salı son depremler listesi...

        • 2

          MALATYA'DA PEŞ PEŞE BİRÇOK DEPREM!

          Malatya, Salı gecesi 3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Battalgazi merkezli deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

          Saat 00.43'te ise ikinci bir deprem daha yaşandı ve 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kısa bir süre sonra saat 03.32'te, 2.6 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

          Sabah 05.17'de bir kez daha deprem yaşayan Malatya bu kez 3.4 ile sallandı.

          19 Şubat Pazartesi günü de Malatya 4.3'lük bir deprem atlatmıştı.

        • 3

          İZMİR DE ARKA ARKAYA SALLANDI

          İzmir, Menderes sabaha karşı 2.9 ile sallandı. Deprem yerin 8 kilometre altında gerçekleşti. Saat 04.48'te aynı yerde ikinci bir deprem daha oldu; bu kez deprem 3.3 olarak ölçüldü.

        • 4

          KAHRAMANMARAŞ'TA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KAYDEDİLDİ

          Depremi yaşayan şehirler arasında Kahramanmaraş da vardı. Elbistan'da meydana gelen deprem 3.9 olarak ölçüldü ve 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

        • 5

          SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK OLARAK GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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