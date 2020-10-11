Malatya Valisi Baruş depremden etkilenen Pütürge ilçesinde incelemelerde bulundu

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, ziyarette Kaymakam Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve yüklenici firma yetkililerinden afet konutlarıyla ilgili bilgi aldı.

Afet konutları alanındaki incelemenin ardından Pütürge ilçe meydanında esnafla sohbet eden Vali Baruş, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Cumhurbaşkanlığı kararınca "Riskli Alan" ilan edilen ilçe merkezindeki Ağalar, Hatip ve Köylü mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, buranın kentsel dönüşümle yenileceğini belirtti.

Vatandaşların bir an önce riskli alan olan bu mahallelerden taşınması gerektiğini aktaran Vali Baruş, mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Köy evlerinin yapımının devam ettiği Taşbaşı Mahallesi'ne geçen Vali Baruş, burada yaptığı açıklamada, mahalleye bağlı Döngel Bağları mevkisinde, ahırlı konut talep eden afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 105 konut ve ahır inşasına başlandığını, şu an 1. etap zemin çalışmalarının devam ettiğini, daha sonra 2. ve 3. etapların da tamamlanarak 105 konutun vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

Baruş, ilçe merkezimizdeki 208 konutta da incelemelerde bulunduğunu aktararak, yaklaşık 15-20 gün sonra buraların vatandaşlara teslim edilebilir hale geleceğini bildirdi.

Böylece ilçe merkezinin acil ihtiyacının büyük oranda çözülmüş olacağını dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde ve köylerimizde kırsal konutların, bireysel konutların yapımına da başlandı. Önümüzdeki hafta bu yapım süreci hızlanacak. Arazisi uygun olan vatandaşların, yer seçimi yapılanların kırsal konutları da yapılarak bir an önce kendilerine teslim edilmelerine çalışılacak. Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerimizde de aynı şekilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki amacımız kış şartları bastırana kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızı evsiz bırakmamak. Bu anlamda da Pütürge ilçemizdeki çalışmaların hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Arzu edilen zamanda müteahhitlerimiz işi tamamlarlar ve vatandaşlarımızı bir an önce bu sıkıntıdan kurtarırız, diye düşünüyorum. Pütürge merkezde toplam 313 konut inşa edilmiş olacak. Ayrıca kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen alanda da yaklaşık 250 konut dönüşüme tabi tutularak inşa edilecek. Böylece Pütürge ilçe merkezimizin görünümü tamamen değişmiş olacak, çok modern bir görünüme kavuşacak. İnsanlarımızın rahatça ikamet edebileceği, sosyal hayatını rahatça temiz bir ortamda sürdürebileceği ve kent hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabileceği bir ortamda yaşamaları sağlanmış olacak. Vatandaşlarımızın da bundan mutlu olacağına inanıyorum."

Daha sonra Pazarcık Mahallesi Köy Evleri şantiye alanına geçen Vali Baruş, buradaki incelemenin ardından Tepehan Mahallesi'nde inşa edilen afet konutlarını inceledi.