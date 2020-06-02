Malatya Valisi Baruş deprem konutları için yer tespit incelemesinde bulundu

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'taki depremde, bina ve müştemilatlarda hasarların meydana geldiği Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Bulutlu ve Düzyol mahallelerinde temaslarda bulundu.

Binalarında hasar bulunan hak sahipleri için yapılması planlanan deprem konutlarının yer tespiti incelemesinde bulunan Vali Baruş, Düzyol Mahallesi'nde de konteynerlerde ikamet eden depremzedelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Vali Baruş, depremden etkilenen hak sahibi vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için en kısa sürede iş ve işlemlerin bitirilip, ivedilikle konutların inşa edilmesi için yetkililere talimat verdi.

Daha sonra Bulgurlu Mahallesi'nde yapımı devam eden Özel Harekat Bölge Başkanlığı yerleşkesini ziyaret eden Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Malatya Özel Harekat Bölge Başkanı İsmail Köroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.