Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı - MALATYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Üniversite bünyesinde bulunan araçlardan dezenfekte çalışmasından görüntü

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldıMALATYA (AA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, üniversite binası ve ulaşım araçlarıyla ortak kullanım alanları, sınıflar, bürolar, amfiler ve toplantı salonları, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemine tabi tutuldu.Dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.Üniversiteye bağlı tüm meslek yüksekokullarında da dezenfekte çalışmasına başlandığı bildirildi.