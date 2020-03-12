Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı



Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, üniversite binası ve ulaşım araçlarıyla ortak kullanım alanları, sınıflar, bürolar, amfiler ve toplantı salonları, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemine tabi tutuldu.

Dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

Üniversiteye bağlı tüm meslek yüksekokullarında da dezenfekte çalışmasına başlandığı bildirildi.