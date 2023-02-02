Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlara kar engeli

Malatya'da etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
DHA'nın haberine göre; Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ise 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiği ve çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.
Malatya genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı çok etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkardı. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.
ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR
Yoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapıldı. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİ
Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi, sınavları erteledi. Rektör Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."
Diğer yandan İnönü Üniversitesi'nin ise eğitime devam edeceği öğrenildi.
MALATYA-SİVAS KARAYOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI
Malatya-Sivas kara yolunun Malatya'dan Sivas tarafına ulaşıma izin verilmiyor.
AA'nın haberine göre; kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri kapatıldı.
Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.
Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Halen etkisini sürdüren tipi nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletiliyor.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.