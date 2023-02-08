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Malatya Sultansuyu baraj suyu tahliye ediliyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden etkilenen iller arasında yer alan Malatya’da Sultansuyu Baraj gövdesi aksında yaşanan çatlaklar sonrası baraj suyu kontrollü olarak tahliye ediliyor

Giriş: 08.02.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya Sultansuyu baraj suyu tahliye ediliyor
İHA

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir" denildi.

Sultansuyu Barajının özellikle gövde aksı bölümünde hasarın oluştuğu, yer yer çatlakların yanında kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmaların olduğu açıklandı.

Sultansuyu Barajında incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Sultansuyu barajının gövde aksı boyunca çatlaklar oluştuğunu belirtti. Özçelik, “6 Şubat’ta Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde meydana gelen depremler sonucunda bu bölgelerde çok sayıda can ve mal kaybı yaşandı. Önemli konuların başından biri de bu bölgede bulunan barajlar. Bölgede çok sayıda içme, kullanma, sulama ve enerji amaçlı barajlar bulunmakta. Yapılan incelemelerde barajların çoğunluğunda önemli bir sorun olmamakla birlikte içerisinde bulunduğumuz Sultansuyu Barajında ciddi bir hasar söz konusu. Bu hasardan kaynaklı olarak yetkililer rezarvuarlardaki suyu kontrollü bir şekilde tahliye ediyor. İçerisinde bulunduğumuz Sultansuyu Barajının gövde aksı boyunca çatlaklar söz konusu. Kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmalar ve göçmeler söz konusu. Kil çekirdeğinin de oturduğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada sevindirici durum, rezarvuarın tam olarak dolu olmaması. Her ihtimale karşı yetkililer rezarvuarları kontrollü bir şekilde tahliye ediyor. Su seviyesi şu anda bir buçuk metre düşmüş dudumda. İlerleyen zaman içeresinde yapılacak analiz ve tetkikler sonucunda barajın onarılıp ya da yıkımına karar verileceğini düşünüyorum” dedi.

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