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Malatya Seçim Sonuçları 2023: Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Cumhuriyetimizin 13. Cumhurbaşkanı Seçimi için artık beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Malatya'da da binlerce vatandaşımız sandık başına gidip oylarını kullanıyor. İşte, büyük bir merakla araştırılan Malatya'da Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 27.05.2023 - 21:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için artık geri sayım sona eriyor. Yurt içinde gün itibariyle yapılacak ve milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirilecek oy kullanma işlemi için nefesler tutuldu. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kimin önde olduğuna ilişkin araştırmalar başladı. İşte, 2023 Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları ile ilgili bilgiler...

  • MALATYA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Malatya Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Malatya Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 MALATYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Malatya ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Malatya Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Malatya Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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