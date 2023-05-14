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Malatya Genel Seçim Sonuçları 2023: Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Malatya Seçim Sonuçları 2023: Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık beklenen zaman geldi çattı. Rekor bir katılımla milyonlarca vatandaşımızın sandık başına gideceği seçimde Cumhurbaşkanı Adayları, alfabetik sıraya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak yarışacaklar. Heyecanla beklenen seçimde Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin milletvekili adaylarının oy sonuçları merak konusu. İşte, Malatya'da seçimlerde son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 00:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 Türkiye genel seçimleri için artık heyecan dorukta. Yurt dışında başlayan oy kullanma işlemi, yurt genelinde ise 14 Mayıs'ta milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla yapılacak. İlgili seçimde Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin hangi ilde ne durumda olduğu merak ediliyor. İşte, Malatya'da seçimlerde son durum...

  • MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Malatya Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Malatya Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Malatya Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MALATYA'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE MALATYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MALATYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Malatya Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 MALATYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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