Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.
Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanları, cadde, sokak, park, bahçe, toplu ulaşım araçları, otogarlar ile otobüs duraklarını günlük olarak dezenfekte ediyor.
- Adıyaman
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.
Kurdukları ekibin gece gündüz iş başında olduğunu ifade eden Kılınç, ''Bu salgını önlemenin en önemli yolu temizliktir. Bu amaçla hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayacak şekilde vatandaşlarımızın temas kurduğu her yeri dezenfekte edip, temizlemeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
- Kilis
Kilis'te de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılıyor. Türk Kızılay gönüllüleri de bu çalışmalara destek veriyor.
Kilis Belediyesi ekipleri tarafından da Öncüpınar Gümrük Kapısı başta olmak üzere ticari taksiler, cadde ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tüm dünyada ve Türkiye'de giderek etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını söyledi.
- Şanlıurfa
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında, kent merkezi ve kırsal mahallerde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu çerçevede, merkezde Ertuğrul Gazi, kırsalda ise Şenocak, Kesme ve Dalbaşı mahallelerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde de şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken, araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Şanlıurfa Valiliğinin koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da çalışmalarını sürdürüyor.
- Gaziantep
Gaziantep'te İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için "Evde kal" çağrısı yaptı.
Belediyeye bağlı 80 temizlik işçisi, mesaiye başladıkları Belediye Garajı'nda toplanarak öncelikle sağlık çalışanlarını alkışladı.
İşçiler daha sonra ise hep bir ağızdan "Temizlik işçileri olarak bizler sokaktayız. Sokaklarınızı temizliyoruz. Türkiye, siz de bizlere destek olarak evde kalınız" mesajını verdi.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinde bulunan 6 yaşındaki Hira ve 9 yaşındaki Mira Boyraz kardeşler de ailelerinin yardımıyla çektikleri videoyla "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Yaşlı taklidi yapan iki kardeş, herkesin evde kalmasını istedi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin işlek caddelerinde vatandaşların evde kalmalarına yönelik çağrıda bulundu.
,Fevzi Kemal Karagöz,İzzet Mazı,Zekeriye Şimşek,Orhan Yoldaş,Ömer Faruk Salman
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