Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Malatya Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara dağıtmak için ürettirdiği 600 bin maske, törenle yetkililere teslim edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi için Mil-May Tekstil tarafından üretilen maskelerin teslim töreninde, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.
Malatya'da 15 fabrikada maske üretimi yapıldığını anlatan Gürkan, "Bu fabrikaların Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış toplam 400 üretim merkezinde şu anda Türkiye ve yurt dışı için günlük toplam 10 milyon maske üretiliyor. Bu da Malatya'nın Türkiye'de lojistik anlamda maske üretiminde merkez olduğunun en temel göstergesidir." dedi.
Gürkan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına maske konusunda destek olduklarını aktararak, "Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü personelleri tarafından Malatya'da ev ev maske dağıtımı yapılmaktadır. Malatya'da yaptığımız bu çalışmalar haricinde çevre illerden gelen bazı talepleri de kendi imkanlarımız ölçeğinde karşılamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipler de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri kapsamda semt pazarları, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve gıda marketlerini tek tek denetleyip, hijyen ve salgına karşı korunma uyarılarında bulundu.
Semt pazarlarında yapılan denetimlerde ekipler, esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçerek, maske dağıttı.
Fırın ve pastanelerde hijyen ve gramaj denemi yapan ekipler, gıda marketlerinde de ürünlerin son kullanım tarihleri ve fiyatlarını inceledi.
- Adıyaman
Adıyaman'da da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan kontrollerde kurallara uymadığı belirlenen 15 kişiye toplamda 47 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Bu arada, Besni ilçesinde de acil durumlar ve seyahat izni olanlar dışında çevre köylerden ilçe merkezine gelişler ve merkezden çıkışlar yasaklandı.
İlçe merkezinde temel ihtiyaçların karşılandığı eczane, market, fırın, kasap, manav, hastane, PTT ve bankalar ile tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin dışındaki iş yerlerinin ve şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nin de bir hafta süreyle yaya ve araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.
Giriş çıkışların polis kontrolünde yapıldığı Besni'de vatandaşların sokağa çıkarken maske takması istendi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, alınan tedbirlere uymayanlara idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.
,Rauf Maltaş,Fevzi Kemal Karagöz,Emre Evren,Okan Coşkun
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