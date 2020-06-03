Malatya'nın vazgeçilmez lezzeti kağıt kebabı iştah kabartıyor

AA

Kentte 1942'den bu yana hizmet veren restoranın sahibi Zeki Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu belirterek, kağıt kebabının da bunlar arasında yer aldığını söyledi.

Kağıt kebabının geçmişinin eskilere dayandığını anlatan Saygı, dedesinin de uzun yıllar bu yemeği yaptığını ifade etti.

Saygı, kuzu etinin mutlaka çeşitli soslarla terbiye edilmesi ve bir gün dinlendirilmiş olması gerektiğini dile getirerek, tadanların kebabı çok beğendiğini dile getirdi.

- "Misafirler kağıt kebabıyla ağırlanır"

Saygı, kağıt kebabının mutlaka kuzu etinden olması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Kuzunun kaburga kısmı olursa çok daha güzel olur. Kağıda sarılıp akşamdan fırına atıldıktan sonra o et ve yağ sabaha kadar kendini bırakıp kuzu etine çok güzel bir kıvam veriyor. Kuzu etinin zaten kendine has yağı vardır. Onun da üzerine biraz da kuyruk yağı konulduğu zaman daha güzel olur. Bu yemek bir nevi sanat olduğu için dedemiz bize, 'Oğlum bu yemekle birlikte sen de fırının önünde pişmezsen bu yemek olmaz' derdi. Fırına atıp çıkarmakla bu yemek pişmiyor, sürekli fırının içerisinde çevirmek gerekiyor. Emek isteyen bir yemek. Kağıt kebabı Malatya'ya özgü, atalarımızdan kalmış bir yemektir. Malatya'ya gelen misafirler kentte yaşayan aileler tarafından kağıt kebabıyla ağırlanır. Kağıt kebabı Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan müstesna lezzetli bir yemektir."

Saygı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir restoranda sadece ev ve iş yerlerine paket servisi yaptıklarını anımsatarak, normalleşme süreciyle kağıt kebabını özleyen müşterilerin restorana gelmeye başladığını sözlerine ekledi.

- "Mükemmel bir lezzet"

Vatandaşlardan Ömer Yılmaz ise kağıt kebabının en sevdiği yemekler arasında yer aldığını söyleyerek, "30 yıldır kağıt kebabı tüketiyorum. Kente gelen misafirlerimize genellikle kağıt kebabı ikram ediyorum. Tadanlar yemeği çok beğeniyor. Mükemmel bir lezzet. Misafirlerimizi kağıt kebabı yemeden göndermiyoruz. Herkese bu lezzeti tatmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

- Nasıl pişiriliyor?

Kağıt kebabı hazırlanırken bir gün önceden dinlendirilen kuzu eti, parçalar halinde kesildikten sonra yağlı kağıda sarılıyor. Etrafı sıkıca kapatılan etlerin içerisinde bulunduğu kağıt, daha önceden içerisine patlıcan, domates ve biber konulan büyük bir bakır leğenin üzerine yerleştiriliyor. Kağıdın üzerine kuyruk yağı eklenen kebap, önceden ısıtılmış taş fırına sürülüyor.



Fırında ateşten uzakta 10-12 saat pişen kağıt kebabı, daha sonra fırından çıkarılarak servis ediliyor.



Kağıt kebabı, istenildiği takdirde toplu veya tek porsiyon halinde de vatandaşlara sunuluyor.

