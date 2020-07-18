Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.95 km olarak açıklandı.

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