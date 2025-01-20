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        Haberler Yaşam Malatya'nın 'Arapgir kızartması' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Malatya'nın 'Arapgir kızartması' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Malatya'ya özgü lezzetlerden Arapgir kızartmasına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:55
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        'Arapgir kızartması'na coğrafi işaret
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        Arapgir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Arapgir kızartması, belediye öncülüğünde başlatılan tescil süreci tamamlanarak coğrafi işaretli ürünler arası girdi.

        Koyun, kuzu ya da keçinin bel ve boyun kısmından elde edilen kemikli etin sade veya soslu olarak eritilmiş tereyağında hafif ateşte tüm yüzeyi kızartılarak yapılan bir et yemeği olan ve ilçenin geleneksel lezzetleri arasında yer alan Arapgir kızartması, düğünlerde ikram edilen özel bir yemek olarak kültürel mirası yaşatıyor.

        Yöresel mutfağın önemli bir unsuru olan Arapgir kızartması, hem bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlayacak hem de gelecek nesillere özgün haliyle aktarılacak.

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        #Arapgir kızartması
        #Malatya
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