Malatya merkezli "torbacı" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 4 bin 100 yeşil reçeteye tabi ilaç, 210 gram metamfetamin, 890 gram skunk maddesi, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.