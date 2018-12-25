Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY’ye yönelik 25 Aralık’ta Malatya merkezli Bursa, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya ve Osmaniye’de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ YAKALANDI, 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

8 kentte eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda, FETÖ/PDY ile iltisaklı kurum ve dernek çalışanı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.