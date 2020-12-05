Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, kayısının ardından meyvenin çekirdeği için de coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

05.12.2020 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi
AA

Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya kayısısı ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde eden kentte, bu meyvenin birçok alanda kullanılan çekirdeğinin de tescillenmesi için atılan adımlar sonuç verdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, kayısı çekirdeğini "Malatya Kayısı Çekirdeği" adıyla tescilledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya kuru kayısı üretiminde ve ihracatında Malatya'nın lider olduğunu söyledi.

Kayısı çekirdeğinin de önemli bir ihracat ürünü olduğunu dile getiren Özcan, bununla ilgili bir süredir ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler yürüterek çekirdeğin "Güvenilir Gıda Listesi"ne dahil edilmesini sağladıklarını aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Malatya kayısı çekirdeğinin coğrafi işaret belgesini almak için 2018 Temmuz ayında müracaat etmiştik. Müracaatın ardından kentin farklı coğrafyalarından topladığımız çekirdekleri ilgili kurumlara gönderdik. Çekirdek için coğrafi işaret almaya hak kazandık. Türk Patent ve Marka Kurumundan Malatya Kayısı Çekirdeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni aldık." dedi.

Çekirdeğin tescillenmesiyle kent ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanabileceğini belirten Özcan, Malatya kayısısının çekirdeğini dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Malatya kayısısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenmiş olmasıyla beraber, Malatya kayısı çekirdeğinin tescillenmiş olması çok önemli. Bu belgeler, Avrupa'da ve dünyada çok önemli prestij belgeleridir. Malatya Ticaret Borsası olarak bu belgeyi aldık. Artık kayısı çekirdeğini hem ihracatta hem de iç piyasada daha fazla kullanılabilecek bir ürün haline getirmeye çalışacağız. Bu noktada da önemli çalışmalar hayata geçireceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Gören polisi aradı...
Gören polisi aradı...
Aşkını ilan etti
Aşkını ilan etti
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar birbirleriyle yarışacak
Bilim Kurulu Üyesi: İnsanlar birbirleriyle yarışacak
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Karantinadan paylaştılar... Güldüren manzara!
Karantinadan paylaştılar... Güldüren manzara!
Pandeminin zararı 680 milyon TL
Pandeminin zararı 680 milyon TL
Korona nedeniyle eve uğramıyordu! 3 ayda oluştu
Korona nedeniyle eve uğramıyordu! 3 ayda oluştu
Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı sergileyen alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu
Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı sergileyen alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X