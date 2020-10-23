Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı yer olan Malatya'da bu ürünün kalitesini artırmak için insansız hava araçları (İHA) kullanılacak.
Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayısı bahçelerinde verimi artırmak için proje başlattı.
Proje kapsamında kayısı bahçelerindeki hastalık ve zararlılar İHA'lar ile tespit edilecek, hastalıklara karşı erken dönemde mücadele edilerek rekolte ve meyve kalitesinde artış sağlanacak.
İHA'larla gübreleme ve ilaçlama yapılacak, kayısı rekoltesi belirlenecek.
Proje kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ziraat mühendislerine "Kayısı Yetiştiriciliğinde Hassas Tarım Uygulamaları Eğitim Programı" kapsamında insansız hava aracı ile gübreleme ve ilaçlama eğitimi verildi.
- Kayısı bahçesinde eğitim
İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, gelişen teknolojinin tarımsal üretimde kullanılmasını önemsediklerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımda sanayi 4.0'a geçilmesine destek verdiğini ve çalışmalar yaptığını anlattı.
Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki eğitimle ilk önce mühendislere İHA kullanma eğitimi verdiklerini belirten Macit, bu aracı bir çok alanda kullandıklarını, şimdi de kayısıyla ilgili projede bunu hayata geçireceklerini ifade etti.
- İHA ile kayısı ağaçlarına yaprak gübresi atıldı
Macit, şöyle konuştu:
"Öncelikle bu teknolojiyi kullanacak teknik elemanları Fırat Kalkınma Ajansıyla geliştirdiğimiz proje kapsamında eğitiyoruz. Ülkemizde son zamanlarda tarla bitkilerinde ilaçlamadan tutun bir çok alanda İHA'lar kullanılıyor. Malatya'da 9 milyona yakın kayısı ağacı var. Bu ağaçlardaki hastalık takibi, hastalıkla mücadele ve gübreleme gibi işlemleri rahat yapabilmek, daha ucuza mal etmek ve kaliteyi artırabilmek için İHA'ları kullanmayı planlıyoruz. Bu amaçla teorik ve uygulamalı eğitim personelimize veriliyor."
Bu arada eğitim kapsamında İHA ile Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait kayısı bahçesinde ağaçlara yaprak gübresi atıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!