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        Haberler Gündem Malatya, Kahramanmaraş ve Balıkesir'de korkutan deprem! 28 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede?

        Malatya, Kahramanmaraş ve Balıkesir'de korkutan deprem! İşte 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 28 Kasım Salı günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya, Kahramanmaraş ve Balıkesir'de deprem oldu. İşte 28 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 08:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 08:21
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre 28 Kasım Salı günü sabahın ilk saatlerinde Malatya, Kahramanmaraş ve Balıkesir'de 3 büyüklüğünün üzerinde peş peşe depremler meydana geldi. İşte 28 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;

          06:33 Balıkesir Akçaköy'de 3.4

          05:13 Kahramanmaraş Afşin'de 3.2

          04:32 Kahramanmaraş Afşin'de 3.6

          01:13'te Malatya Uluköy'de 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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