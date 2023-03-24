MALATYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe
Malatya Sahur Vakti: 04:58
Malatya İftar Vakti: 18:47
Malatya Teravih Namazı Saati: 20:04
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:56
İftar Vakti (Akşam): 18:48
Teravih Namazı (Yatsı): 20:05
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:54
İftar Vakti (Akşam): 18:49
Teravih Namazı (Yatsı): 20:06
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:53
İftar Vakti (Akşam): 18:50
Teravih Namazı (Yatsı): 20:07
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:51
İftar Vakti (Akşam): 18:51
Teravih Namazı (Yatsı): 20:08
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:49
İftar Vakti (Akşam): 18:52
Teravih Namazı (Yatsı): 20:09