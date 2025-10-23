Bir kavak ağacı ölüm sebebi oldu!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan 59 yaşındaki Ali Bayrak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Malatya'da olay, dün akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Bayrak (59), kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacının altında kaldı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İncelemelerin ardından Ali Bayrak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.