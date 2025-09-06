Bıçağın üzerine düşüp öldü iddiası!
Malatya'da, evde bıçakla yaralanan 25 yaşındaki Emine Kolay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eve geldiğinde eşini mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulunduğunu öne süren eşi Y.K. gözaltına alındı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde olay, dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K.’nin, eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ı (25) mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.
BİR ÇOCUN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı 1 çocuk annesi Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
KADIN ÖLDÜ KOCASI GÖZALTINDA
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.'yi gözaltına aldı.
"SARA HASTASI BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ" İDDİASI
Y.K. ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde de mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.