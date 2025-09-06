Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Bıçağın üzerine düşüp öldü iddiası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bıçağın üzerine düşüp öldü iddiası!

        Malatya'da, evde bıçakla yaralanan 25 yaşındaki Emine Kolay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eve geldiğinde eşini mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulunduğunu öne süren eşi Y.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 14:34 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:34
        Bıçağın üzerine düşüp öldü iddiası!
        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde olay, dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K.’nin, eve geldiğinde eşi Emine Kolay'ı (25) mutfakta bıçakla yaralanmış halde bulduğu ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

        BİR ÇOCUN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı 1 çocuk annesi Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        KADIN ÖLDÜ KOCASI GÖZALTINDA

        Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Kolay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.'yi gözaltına aldı.

        "SARA HASTASI BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ" İDDİASI

        Y.K. ifadesinde 2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini, eve geldiğinde de mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
