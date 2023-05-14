Malatya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Malatya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Malatya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Malatya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Malatya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Malatya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.41 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:49 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.3 oldu. Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 263.099 oyla yüzde 69.67 - Kemal Kılıçdaroğlu: 101.262 oyla yüzde 26.82 - Sinan Oğan: 11.968 oyla yüzde 3.17 - Muharrem İnce: 1.283 oyla yüzde 0.34 oy aldı.



Malatya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 263.099 oyla yüzde 69.67Kemal Kılıçdaroğlu: 101.262 oyla yüzde 26.82Sinan Oğan: 11.968 oyla yüzde 3.17Muharrem İnce: 1.283 oyla yüzde 0.34

Malatya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 81.19 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:49 itibarıyla yüzde 87.8 oranında açıldı. 2023 Malatya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 250.995 oyla yüzde 69.14 - Millet İttifakı: 89.524 oyla yüzde 24.66 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 10.674 oyla yüzde 2.94 - Ata İttifakı: 3.607 oyla yüzde 0.99 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 800 oyla yüzde 0.21 aldı. Saat 21:49 itibarıyla 2023 Malatya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 250.995 oyla yüzde 69.14Millet İttifakı: 89.524 oyla yüzde 24.66Emek ve Özgürlük İttifakı: 10.674 oyla yüzde 2.94Ata İttifakı: 3.607 oyla yüzde 0.99Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 800 oyla yüzde 0.21AK Parti: 164.503 oyla yüzde 45.32CHP: 75.866 oyla yüzde 20.90MHP: 47.131 oyla yüzde 12.98YENİDEN REFAH: 34.461 oyla yüzde 9.49İYİ Parti: 13.658 oyla yüzde 3.76YEŞİL SOL: 10.674 oyla yüzde 2.94BBP: 4.900 oyla yüzde 1.35ZP: 3.607 oyla yüzde 0.99MEMLEKET: 1.605 oyla yüzde 0.44ANAP: 840 oyla yüzde 0.23SOL PARTI: 417 oyla yüzde 0.11TKP: 300 oyla yüzde 0.08GBP: 270 oyla yüzde 0.07HAKPAR: 198 oyla yüzde 0.05MP: 173 oyla yüzde 0.05HKP: 156 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 100 oyla yüzde 0.03TKH: 83 oyla yüzde 0.02GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00