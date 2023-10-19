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        Haberler Gündem Malatyve Muğla'da korkutan deprem! 19 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya Doğanyol'da deprem! 19 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 19 Ekim günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 19 Ekim Perşembe günü Malatya Doğanyol'da ve Bodrum Muğla'da deprem oldu. İşte 19 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 07:21 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:08
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 19 Ekim Perşembe günü Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman Gölbaşı'nda ve Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte 19 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 07:25'te Ege Denizi - Bodrum (Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

          MALATYA'DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 19 Ekim saat 05:15'te Malatya Doğanyol'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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