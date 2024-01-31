Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 31 Ocak Çarşamba günü Malatya Doğanşehir'de ve Suriye'de deprem oldu. İşte 31 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...