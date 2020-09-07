Malatya'daki silahla kavgaya ilişkin yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki silahlı kavgayla ilgili M.Ş. ile H.G, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş. tutuklandı, H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin, boya kutusuna gizlenmiş suç aleti iki tabanca, bir şarjör ve 4 kurusıkı fişeği de ele geçirdiği öğrenildi.

Akpınar Mahallesi'nde üç gün önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Ş, H.G. ile Y.Ş. apartmanda tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda Y.Ş. tabancayla göğsünden vurularak yaralanmıştı.