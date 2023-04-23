Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Malatya Valisi Şahin: Kentte enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 99'a ulaştı - Güncel haberler

Malatya Valisi Şahin'den enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin açıklama

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'a ulaştığını söyledi. Şahin, "Bundan sonraki süreçte ise artık ağır hasarlı binaların askı süresi devam ediyor ve 6 Mayıs itibarıyla tamamlanacak" dedi

Giriş: 23.04.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya Valisi Şahin: Kentte enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 99'a ulaştı - Güncel haberler
AA

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'a ulaştığını söyledi.

Vali Şahin, makamında yaptığı açıklamada, okullarla ilgili çok fazla sorun olmadığını belirterek, "7 kadar okulumuz yıkıldı. Onlar da hızlı bir şekilde yapılacak. Ağır hasarlı okullarımızla ilgili prefabrik okullarımızı eylüle yetiştireceğiz. Onlar da sayıca çok değil" dedi.

"EYLÜL'E KADAR TAMAMLANACAK"

Eğitimi engelleyen bina problemi olmadığını vurgulayan Şahin, "2 Mayıs'ta öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle tüm okullarımızda eğitime tam olarak başlayacağız. Şu anda da devam ediyor ama öğrenci ve öğretmen seviyesi olarak 3'te 1 seviyelerindeyiz. Önümüzdeki hafta bunu tamamlayacağız. Eylüle kadar da diğer hususları tamamlayıp, eğitim öğretim anlamında normal hayata tam olarak geçmiş olacağız" diye konuştu.

"DİĞER BİNAYI YIKMAK DURUMUNDA KALIYORUZ"

Şahin, enkaz kaldırma ve bina yıkımı süreçlerinin devam edeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Enkaz kaldırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yüzde 98-99 seviyelerine geldi. O, yüzde 1-2'lik seviyede bazı binaların tescilli olması ya da o tescilli binayla çok yakın olması nedeniyle onların süreçleri biraz daha zaman alıyor. Bazı binalarımızda enkaz ile ağır hasarlı binalar iç içe geçmiş. Enkazı kaldırdığınız zaman diğer binayı yıkmak durumunda kalıyorsunuz."

AĞIR HASARLI BİNALARIN ASKI SÜRESİ

İnönü Caddesi'ndeki Deniz Bank binasının bu durumda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili süreçler biraz daha devam edecek ama biz, 'Yüzde 99 seviyesinde enkazı kaldırdık.' diyebilirim. Bundan sonraki süreçte ise artık ağır hasarlı binaların askı süresi devam ediyor ve 6 Mayıs itibarıyla tamamlanacak. Ondan sonra da artık ağır hasarlı binaların yıkılıp, enkazlarının kaldırılması süreci başlıyor ki bu şimdiye kadar yaptığımızın yaklaşık 6 katı kadar bir büyüklüktür yani çok."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
Malatya'da 900 araç gece gündüz enkaz taşıyor
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.