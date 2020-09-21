Malatya'daki 700 yıllık Şahabiyye-i Kübra Medresesi ayağa kaldırılacak

Memlüklü Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde 1363-1376 tarihlerinde Battalgazi ilçesinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'ni gün yüzüne çıkarmak için Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce medresenin doğu kısmında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medresenin inşaa tarihini veren bir kitabenin bulunmadığını ancak Fransız Konsolos F. Grenard'ın burada yaptığı incelemede gördüğü kitabeyi yayınladığını, buna göre medresenin yaklaşık 700 yıl önce Mir-i Ümera lakabıyla ünlü Şahabettin Hızır adlı emir tarafından yaptırıldığını aktardı.
Yapının şu anda yıkık, eyvan ve taş kapısının bir kısmının ayakta olduğunu dile getiren Doğan, 2006'da yapılan ilk kazı çalışmalarında uzantılarının belirlendiğini anımsattı.
Kazıların bir süre durdurulduğunu, 2011-2012'de medresenin güneyinde bir kazı çalışması yaptıklarını ve muhtelif duvar kalıntılarına rastladıklarını kaydeden Doğan, "Bunların geneli ev mimarisine ait duvar kalıntıları." ifadelerini kullandı.
Doğan, 24 Ocak'ta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde medresenin zarar gördüğüne işaret ederek, "Medrese eyvanının güney duvarı yıkıldı. Eyvanın tekrardan hasar görmemesi için ahşapla askıya alındı." diye konuştu.
Medresenin doğu kısmındaki parsellerle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından kazı çalışmaları için parsellerin kendilerine tahsis edildiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti:
"21 Temmuz'da firmaya yer teslimini yaparak kazı çalışmalarına başladık. Medresenin rölövesini çizmeden kazı çalışmalarını yapalım dedik. Daha önce burada eyvanlı, yanlarda hücrelerin bulunduğu medrese planı var. Mimarinin simetri olduğunu, doğu kısmında hücrelerinin bulunduğunu tahmin ediyorduk. Şu an Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden tahsisini gerçekleştirdiğimiz parsellerde kazı yapılıyor. Kazı alanında duvar izlerine rastladık. Kazı tamamen bittiğinde, şeması ortaya çıktıktan sonra rölövesini çizeceğiz. Akabinde yapının ilerleyen yıllarda ayağa kaldırılması noktasında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna projeyi sunacağız. Kurulun uygun gördüğü çalışmaları yürüteceğiz inşallah."
- Kazılarda çeşitli materyaller bulundu
Yaklaşık 1,5 aydır yürütülen kazı çalışmalarında farklı dönemlere ait çeşitli materyallar bulduklarını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:
"Bizim öncelikli amacımız medresenin mimari planını ortaya çıkarmak. Kazı çalışmasında değişik malzemelere rastlandı. Medresenin su ihtiyacını giderdiğini düşündüğümüz su yolu (pişmiş topraktan yapılan boru) bulundu. Zemin seviyesinde yapıya ait duvarlara rastladık, kazı tamamlandığında medresenin mimari planı ortaya çıkmış olacak."
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