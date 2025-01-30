Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
K.B. idaresindeki otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Halfetin Mahallesi'ndeki çevre yolu alt geçidinde, N.D. yönetimindeki otomobil, G.K'nin kullandığı otomobil ve A.İ. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.