Malatya'da yolcu otobüsünde 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, yolculardan E.E.A. ve otobüs muavini A.U.K'ye ait valiz içerisinde 2 kilo 515 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan yolcu ve otobüs muavini işlemleri için emniyete götürüldü.