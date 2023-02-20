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Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28e yükseldi

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 61'e tutuklananların sayısı 28'e yükseldi

Giriş: 20.02.2023 - 20:22 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 28e yükseldi
AA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüpheliden 61'i gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık soruşturmalarının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki bir kişinin işlemleri ise sürüyor.

Kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmış, 13 zanlı da tutuklanmıştı.

*Fotoğraf: İHA

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