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Malatya'da yaşlı adam, ev olarak kullandığı dükkanda ölü bulundu

Malatya'da Hayati Özesen, 5 ay önce kiraladığı ve ev olarak kullandığı bir iş merkezindeki dükkanda yarı çıplak halde ölü bulundu

Giriş: 15.01.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da yaşlı adam ölü bulundu
İHA

Malatya'da Hayati Özesen (67), ev olarak kullandığı dükkanda ölü bulundu.

Olay, saat 12.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Özesen, 5 ay önce Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin üçüncü katındaki bir dükkanı ev olarak kullanmak üzere kiraladı. İş merkezine gelen mülk sahibi, dükkanın kapısını açık görmesi üzerine içeri girdiğinde Hayati Özesen'i kanepe üzerinde yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hayati Özesen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre donarak ya da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzun bir süre önce eşinden ayrılarak yalnız yaşadığı öğrenilen Hayati Özesen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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