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        Haberler Gündem Çevre Malatya'da yasak 1 Nisan'da başlıyor | Son dakika haberleri

        Malatya’da su ürünleri av yasağı 1 Nisan'da başlıyor

        Malatya'da, sazangillerin avlanması 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yasaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:21
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        Malatya'da yasak 1 Nisan'da başlıyor
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        Malatya Valiliği, kentte su ürünleri av yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Yasağa uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre yasal işlem yapılacağı belirtildi.

        Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "11 Ağustos 2024 tarih ve 32629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6/1 Sayılı 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ve 6/2 Sayılı 'Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümleri gereğince, Malatya il sınırları içerisindeki iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır."

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