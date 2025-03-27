Malatya'da yasak 1 Nisan'da başlıyor

Malatya’da su ürünleri av yasağı 1 Nisan'da başlıyor
Malatya'da, sazangillerin avlanması 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yasaklandı
Malatya Valiliği, kentte su ürünleri av yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Yasağa uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre yasal işlem yapılacağı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"11 Ağustos 2024 tarih ve 32629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6/1 Sayılı 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ve 6/2 Sayılı 'Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümleri gereğince, Malatya il sınırları içerisindeki iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır."