MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime devam edeceği belirtilirken, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ise eğitim ve öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.

Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlıkları bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.