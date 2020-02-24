Malatya'da yardımlaşma derneği lokaline kumar operasyonu

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Yenihamam Mahallesi'ndeki yardımlaşma derneği lokalinde kumar oynatıldığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda iskambille kumar oynayan 4 şüpheliye 4 bin 900 lira ceza uygulandı, 3 bin 190 lira ile kumar malzemelerine el konuldu.

Lokali işleten iki zanlı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.