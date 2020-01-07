Malatya'da organize bir suç örgütüne yönelik dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 25 adrese baskın yapıldı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin ise daha önceden tutuklu bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 196 tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği, 1 çelik yelek, 1 kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilere ait düğün salonu ve restoranda gizli bölme ve geçitler olduğu tespit edildi. Söz konusu adreslere KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vergi Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Tarım İl Müdürlükleri ile zabıta ekiplerince de denetim yapılarak gerekli idari yaptırım uygulandı.