AA

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı



Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 2 şüphelinin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 520 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı.