Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 565,94 gram sentetik kannabinoid, 1,04 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, uyuşturucu maddenin ölçüm ve satımında kullanılan iki malzeme, iki ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.