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        Haberler Gündem Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:11
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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