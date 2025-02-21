İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.