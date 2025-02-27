Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı
Giriş: 27.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:04
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adresler ile 2 araçta yapılan aramada, 662 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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