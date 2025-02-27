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        Haberler Gündem Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 662 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:04
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adresler ile 2 araçta yapılan aramada, 662 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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