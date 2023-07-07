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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 17:58
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, "sokak satıcıları"nın ikamet ve araçlarında arama yaptı.

        Operasyonda 1 kilo 135 gram esrar, 400 uyuşturucu hap ile 430 gram skunk ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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