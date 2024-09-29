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        Haberler Gündem Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama - Güncel haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

        Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 06:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 06:51
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        Uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen şüphelilerin adresine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 850 uyuşturucu hap, 83 gram metamfetamin, 78 gram kannabinoid, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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