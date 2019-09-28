Kaza, Malatya - Sivas yolu Dilek Mahallesi ile Yazıhan ilçesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi.

Malatya’dan Hekimhan ilçesi istikametine giden 53071 sayılı yük treni, iddiaya göre, tren hemzemin geçidine kontrolsüz olarak giren 06 AEZ 347 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, bir kişi hafif yaralı olarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.