Ferdi Durdu’nun haberine göre, Kemal Günay yönetimindeki 34 HR 7913 plakalı kamyonet, Malatya-Kayseri Karayolu'nun 21. kilometresi Tavşantepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ YARDIM ETTİ

Kazada, kamyonette bulunan Dilşat Günay olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Kemal Günay ise 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O esnada Adıyaman’da bir taziyeden dönen AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ile Bülent Tüfenkci ve beraberindekiler kaza yerinde durarak yardımda bulundu.

Çalık ve Tüfenkci, yaralının ambulansa alınıp hastaneye götürülmesine kadar kaza yerinde kaldılar. Kaza yapan Günay ailesinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptıkları öğrenildi.

Dilşat Günay'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.