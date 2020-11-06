Malatya'da tır yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Malatya'ya mobilya malzemesi getiren Mustafa Çetin Karahan (24) yönetimindeki 27 ACR 256 plakalı tır, Gümüşlüdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere çarptı ardından yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.

Hafif yaralanan sürücü Karahan ve beraberindeki Ramazan Cammaz (19),112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza sonrası tırın kapattığı D-300 kara yolunda tedbir alarak trafiğin geçişini kontrollü sağladı.