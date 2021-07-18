Malatya'da bir kişi tartıştığı kişiyi yaralayıp intihara kalkıştı

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Şehbal Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ve M.S. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.S. tabancayla S.B'yi yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Bu sırada polis ekiplerinin yakalamaya çalıştığı M.S. elindeki tabancayla sokakta havaya ateş açtıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin de desteği ile ikna edilen M.S, gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.