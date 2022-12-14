Malatya'da şüpheli kutu fünyeyle patlatıldı

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Malatya Kuyumcular Çarşısı'nda sahipsiz ayakkabı kutusunu fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, kapalı olan kutuyu incelenmesi için bomba imha ekibini olay yerine çağırdı. Kaldırım, yaya trafiğine kapatılarak, güvenlik çemberine alındı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, ayakkabı kutusunun çevresinde yaptığı incelemenin ardından fünye yerleştirerek kontrollü patlatma gerçekleştirdi.

Patlatılan kutunun içerisinden kıyafet çıkarken, polis kimin bıraktığını tespit etmek için inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.