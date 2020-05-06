Malatya'da suça karıştıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kentte farklı tarihlerde gerçekleşen kasten yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda suça karıştıkları belirlenen A.A, A.S, N.T, V.T, M.K, M.B, Ö.T. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 pompalı tüfek ile hırsızlık sonucu ele geçirilen malzemeler bulundu. Çalıntı malzemeler ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, N.T, V. T. ve M.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.