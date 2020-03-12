AA

Malatya'da sosyal medyadan propagandaya gözaltı



- Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen şüpheli, İngiltere'den babasının cenaze törenine katılmak için geldiği Malatya'da yakalandı

Malatya'da, sosyal medyada üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.Ş'nin sosyal medya üzerinden 2013 ve 2014 yıllarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini tespit etti.

Çalışma sonucu şüphelinin, vefat eden babasının cenaze töreni için İngiltere'den Malatya'nın Akçadağ ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler, cenaze töreninin ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.