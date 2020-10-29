AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Son olarak AFAD'dan alınan bilgilere göre Malatya Pütürge'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ